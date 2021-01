Skispringen : Von wegen überraschend ...

Zum Artikel „König Kamil überrascht alle“ (TV vom 4. Januar) schreibt Ingrid Wecker:

Der Pole Kamil Stoch ist DER alles überragende Skispringer des letzten Jahrzehnts und zudem so verlässlich wie kaum ein Zweiter. In jedem der vergangenen zehn Jahre (!) holte er Weltcupsiege, meist gleich mehrere. Drei olympische Goldmedaillen in Einzelwettbewerben, zwei Weltmeistertitel, insgesamt 37 Weltcupsiege, zweimaliger Sieger im Gesamtweltcup und zweimal der Sieg bei der Vierschanzentournee stehen auf seinem unglaublichen Konto.