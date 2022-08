Leserbrief : Eine Forderung, die Schockwellen in einer auto-orientierten Gesellschaft verursacht

Klimawandel

Sven Plöger spricht im Interview mit dem Trierischen Volksfreund von tiefgreifenden Veränderungen, die es braucht, um im Hinblick auf den Klimawandel das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Er hält des Ende nahezu des gesamten Individualverkehrs für notwendig. Eine Forderung, die utopisch klingt und Schockwellen in einer auto-orientierten Gesellschaft verursacht. Eine Gesellschaft, die es nicht einmal schafft, das, was weniger wehtut, aber zwingend notwendig ist, zu ändern.

Ich denke dabei an Rennveranstaltungen auf den Rennstrecken in unserem Land und auf der Welt, von Formel 1 bis Kart. Ich denke an die inflationäre Zunahme von Rallye-Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen wie zuletzt in unserer Region.