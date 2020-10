Sprache : Vulgärer Schwachsinn

Zum Forum „Vorwiegend heiter“ (TV vom 10./11. Oktober) schreiben Horst Schmitt und Christian Miedreich:

In seiner Kolumne veröffentlicht Peter Reinhart einige Lieblingswörter von Lesern, verbunden mit deren Kommentaren. Darunter auch den Beitrag von Martin Dücker aus Hinzenburg. Dieser Beitrag hat bei mir Fassungslosigkeit ausgelöst. Dass diese Person sich im Internet unter dem Pseudonym „Schließmuskelzerrung“ vorstellt, ist ja schon eine Geschmacklosigkeit erster Güte, und ich habe mich bereits, als ich beim Lesen an dieser Stelle angekommen war, gefragt, was Sie bewogen hat, einen derartigen Schwachsinn zu zitieren. Was aber das zweite Lieblingswort des Lesers, nämlich „Käfftebuijer“, angeht, verschlägt es mir die Sprache. Es handelt sich um das vulgärste Wort, das ich in der Trierischen Mundart kenne.