Verkehr : Wachsende Gefahr

Zur Berichterstattung über die Wahl in Thüringen schreiben Harald Dupont, Peter Tries und Robert Seidenath:

Personen, nicht (ungelesene) Parteiprogramme zählen immer mehr bei den Wählern. Ramelow, nicht die Linke, wird gewählt, jetzt in Thüringen. Kretschmann, nicht die Grünen, in Baden-Württemberg schon lange davor. Und mit Sicherheit auch weiter. Weil erfolgreich und glaubwürdig, „nah bei de Leut“ eben.

Dass Parteien in eine extreme Ecke an des Rand des demokratischen Spektrums gestellt werden, ist nicht nachvollziehbar für immer mehr Wähler. Waren es früher die Grünen, die als Steinewerfer in Turnschuhen verteufelt wurden, sind es jetzt die Linken, denen kommunistisches, demokratiefeindliches Gedankengut unterstellt wird, und leider profitiert auch die rechte, sich als patriotisch, teils völkisch anbiedernde AfD von der Rolle der in die Schmollecke Verbannten, in die sie die etablierten ehemaligen Volksparteien gesteckt haben. Wut-, Protest und Nichtwähler zieht sie in ihren unsäglichen Bann.