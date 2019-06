Klima : Wähler und Gewählte

Zur Berichterstattung über die Europa-Wahl und die Klima-Politik schreibt Heinz Maes, Klausen:

„Uns ging es noch nie so gut wie heute“, sagen am laufenden Band Politiker in Talkshows und Medien. Das mittlere Einkommen eines Arbeiters und eines Bundestagsabgeordneten (Mindestannahme) beträgt statistisch 6500 Euro. So kann man das statistisch ausdrücken.