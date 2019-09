Gesellschaft : Wann kommt der Mensch zum Nachdenken?

Zu unserer Montagausgabe schreibt Heinrich Ewen, Wittlich:

Selbst in den kleinsten Dörfern werden an Wochenenden und Sonntagen die verschiedenen Feste veranstaltet: Brunnen-, Sommer-, Höfe-, Viez-, Kirchfeste usw.. Man staunt, was alles an „Feiern“ stattfindet.