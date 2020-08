Gesellschaft : Wann zieht endlich jemand die Notbremse?

Zur Berichterstattung über die Diskussion um Rassismus und politisch korrekte Sprache schreiben Bernhard H. Gross und Karl-Günter Kirsch:

So hat die jüngst erfolgte Umbenennung von „Zigeunersoße“ in „Paprikasoße Ungarische Art“ nichts mit der auf einmal modernen „political correctness“ zu tun, die bei vielen offenbar mehr und mehr den Verstand zu verdrängen scheint, sondern sie ist neben dem unsäglichen Gender-Quatsch mit der Vergewaltigung unserer Muttersprache eine weitere linguistische Ver(w)irrung.

Denn wer Begriffe wie Neger, Mohr, Zigeuner, Jude negativ konnotiert, ist an seiner Dummheit nicht nur selber schuld, sondern wird auch durch diese „Verunsprachlichung“ kaum zu belehren oder gar zu bekehren sein. Echte Rassisten erst recht nicht!

Im Gegenteil: Dass beispielsweise bei den Sternsingern kein „Schwarzer“ mehr dabei ist (nicht mehr dabei sein darf), ist vollkommen überzogen; schließlich war laut Überlieferung ein dunkelhäutiger Mensch (!) damals mit dabei. Nicht nur, dass es sich hier um Religionsgeschichtsverfälschung handelt – jetzt werden über die Sternsinger dunkelhäutige Bürger sogar ausgegrenzt! Ebenso wie eine Schokoladenmarke ihren „Mohr“ als Markenzeichen kurzerhand verschwinden ließ, gleich so, als ob sie jetzt nur noch weiße Schokolade herstellen würde. Und wenn nun ein alteingesessenes Trierer Café umbenannt und eventuell noch die Trierer Mohrengasse umgetauft werden soll … was, bitte schön, soll daran korrekt sein? Das ist Ausgrenzung pur: Lasst uns die Existenz dunkler Hautfarbe doch gleich ganz leugnen! Wenn es keine Neger mehr gibt, gilt das wohl auch für Roma und Sinti? Und wenn wir den Zigeuner aus unserer Sprache verschwinden lassen, lassen wir auch den Juden aus unserer Sprache verschwinden? Na bravo: Dann sind wir ja nicht mehr weit von den 30er und 40er Jahren entfernt!

Ganz im Ernst: Wer soll hier warum und von wem zu was umerzogen werden? Vielleicht mögen die ursprünglichen Gedanken der Initiatoren ja ehrbar und löblich sein – gleichwohl aber läuft deren Umsetzung in die völlig falsche Richtung.

Um auf die Geschlechter-Sprachverunstaltungen zurückzukommen: Ich kann auf solche Unsinnigkeiten nur noch mit Kopfschütteln und Sarkasmus reagieren. Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel auch den frauenfeindlichen Bürgersteig (Artikel: der = maskulin, pfui!) umbenennen, etwa in „Steig für Bürgerinnen, Bürger und Diverse“?