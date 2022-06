Leserbrief : Warnungen und Mahnungen werden seit Jahrzehnten in den Wind geschlagen

Klimawandel

Ist unsere Zeit schon bald abgelaufen? Wir werden die 1,5-Grad-Erderwärmung in 2026 überschreiten, so die Weltwetterorganisation in Genf! Der Temperaturanstieg wird zu endlosem menschlichen Leid führen. Der Klimaforscher Professor Mojib Latif ist seit Jahrzehnten als Mahner und Warner selbst von seinen eigenen Kollegen, als er von Klimawandel und globalem Temperaturanstieg gesprochen hat, belächelt worden. Wie ich auch zum Beispiel bei einem Vortrag im Mainzer Wirtschaftsministerium in 2004, als ich nur das Wort „Klimawandel“ in den Mund nahm, wurde ich ausgelacht! Die Rheinzeitung und der TV schrieben im August 2003 in einem Artikel: „Zwei Dinge fürchtet Richard Ladwein: dass die Menschheit sich aufgrund der weltweiten Klimaveränderungen auf noch mehr Wirbelstürme, Geröll- und Schneelawinen, Unterspülungen und Überschwemmungen einstellen muss. Und dass die Betroffenen auch in Zukunft den Katastrophen hinterherlaufen – das haben wir letztes Jahr erlebt und werden es weiter erleben – statt zu versuchen, sie zu vermeiden. Gefährdete und sichere Areale, Stichwort: GMD-Analyse, lassen sich eindeutig ausweisen und erforderliche Schutzmaßnahmen planen. Und das weltweit.“