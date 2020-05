Gesellschaft : Warum lassen Sie Familien so hängen?

Zu unseren Artikel über die Herausforderungen für Familien in der Coronakrise schreibt Maren Hermesdorf, Trierweiler:

Wie kann es sein, dass Sie Familien so hängenlassen, so gar nicht unterstützen, es Ihnen so egal ist, wie es diesen Eltern und Kindern geht? Es ist doch ihr Job, sich für die Belange der Familien und Kinder einzusetzen. Wo sind Sie???

Mit Verlaub, diese Krise zeigt deutlich, welchen Stellenwert Kinder in der deutschen Gesellschaft haben. Keinen! Sie dürfen ja auch nicht wählen. Nein, es überrascht mich nicht. Als Akademikerin mit zwei Kindern weiß ich schon lange, dass der Weg zu Gleichberechtigung und einer familienfreundlichen Gesellschaft in Deutschland noch lang ist, sehr lang. Aber die Politik dieser Krise übertrifft selbst die pessimistischste Einschätzung.

Ganz ehrlich, Sie wissen, dass schon längst niemand mehr die Zeit mit „Überstunden“ und Urlaub überbrücken kann. Entweder setzten Sie auf das Frauen- und Familienbild der von Ihnen so sehr verachteten AFD, oder aber Sie nehmen sehenden Auges die Vernachlässigung vieler Kinder und die Verzweiflung und Überarbeitung der Eltern in Kauf.

Dabei ist es ihr Job, für diese „Randgruppe“, die übrigens den Fortbestand der Gesellschaft und auch die Renten sichert, einzustehen. Machen Sie ihn endlich! Wo ist ihr lauter Protest, ihr Aufruf zum Boykott, wenn die Regierungen Ihnen kein Gehör schenken? Warum öffnen Golfplätze und Bordelle, aber Schulen und Kitas werden derart überzogene Auflagen auferlegt, die ihnen einen auch nur halbwegs regulären Betrieb unmöglich machen? Sie alle versagen gerade, Sie haben sich nicht durchgesetzt, nicht den Mund aufgemacht, nicht gekämpft, nicht geholfen. Deutschland goes back to the 50s, und Sie haben großen Anteil daran. Das wollte ich Ihnen nur einmal mitgeteilt haben. Bitte sehen Sie von Antwortschreiben im Sinne von „ja, es ist für alles schwer“ ab, wir Familien wollen Derartiges nicht mehr hören. Helfen Sie, Schulen und Kitas wieder zu öffnen, treten Sie der Regierung auf die Füße, nerven Sie, bis man Sie hört, tun Sie endlich was, aber lassen Sie Ihr Büro mir keinen vorgefertigten Text zusenden. Danke! Mit freundlichen Grüßen