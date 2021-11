Leserbrief : Warum nicht LKWs auf Züge verladen?

Verkehr

Alle 15 oder 20 Minuten verlässt ein Zug Alicante (ebenso die anderen angedachten Bahnhöfe), beladen mit 50, vielleicht auch 100 LKW. Diese werden auf eigens errichteten Roll-On-Bahnhöfen intelligent, also minutenschnell, auf Plattformwaggons gefahren und können nun bis Lyon oder Luxemburg mitfahren. Und zwar ohne Stopp und ohne LKW-Fahrer – mit Tempo 80 oder mehr, möglicherweise voll autonom. Der Tarif wäre extrem günstig (unter 30 Cent pro Kilometer). Die deutschen Fahrer fahren den LKW aus Süden, die spanischen Fahrer den aus Norden bei sich zuhause vom Zug und zum jeweiligen Empfänger.

Die CO 2- Einsparung wäre enorm, die Ausbeutung und Verelendung der LKW-Fahrer eingedämmt (schauen Sie mal auf einen Rastplatz am Sonntag), die Autobahnen entlastet und nicht nur der Fahrermangel kein Thema mehr.

Investition? Gewaltig! Aber was will man erreichen? Was hat Priorität? Corona hat gezeigt, wie viel Geld mobilisierbar ist. Das wäre eine Europa-Kooperation – nachhaltig, gemeinschaftsbildend und menschenfreundlich. Und nicht gleich wieder jeder Lobby nachgeben! Weder den LKW-Herstellern noch den Spediteuren noch den Autobahnbetreibern.