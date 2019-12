Lesermeinung : Warum nicht mal spontan?

Brückenbau

Danach ist zu spät, die Möglichkeit besteht nach menschlichem Ermessen nur einmal. Sie kommen auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko. Ein paar Ortsvereine bieten Kartoffelsuppe und Wein an, es wird nicht für alle reichen, also bringen sie sich Verpflegung mit. Und kommen sie rechtzeitig. Viel Vergnügen!

So haben die meisten Besucher das Brückenfest hoch über der Mosel auch verstanden. Gut dran waren Besucher mit Ortskenntnissen. Die andereren haben in Lösnich im Stau gestanden, kamen gar nicht mehr hoch und begannen zu nörgeln. Auf der Eifelseite waren die Bedingungen ideal. Von Ürzig aus hoch durch den Wald und über ein paar Gräben. Kein Gedränge, aber auch keine Essens- und Weinstände. Auch genug Mitarbeiter der ausführenden Betriebe, die dafür wohl ihre Freizeit geopfert haben, und zu allen möglichen Hinweisen bereit waren. Fassen Sie es doch auf wie einen Waldspaziergang, ebenfalls typisch deutsch, den Sie ja auch in Eigenverantwortung unternehmen. Mehr nicht.