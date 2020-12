Geschichte : Warum nicht Tempelhof?

Zur Meldung „Museum für entführte ,Landshut’ geplant“ (TV vom 28./29. November) schreibt Dieter Schilling:

Es ehrt die Stadt Friedrichshafen, dass sie sich dafür einsetzt, ein eigenes Museum für die Lufthansa-Maschine „Landshut“ zu bekommen. Der Bund will das Projekt mit 15 Millionen Euro fördern, heißt es.

Auch Berlin-Tempelhof wäre ein geeigneter Standort. Die historischen Flugzeughallen dort stehen teilweise leer und unter Denkmalschutz. Sie wurden für die Luftbrücke 1948 zur Versorgung Berlins und später für den zivilen Flugbetrieb von und nach Berlin genutzt. Tempelhof war bis zu seiner Schließung Ende Oktober 2008 neben Tegel und Schönefeld einer von drei internationalen Verkehrsflughäfen im Großraum Berlin. Tempelhof soll künftig ein Besucher-Magnet werden. Hier ließen sich alle Exponate des Deutschen Herbsts 1977 zusammentragen. Die Opfer des RAF-Terrors könnten zum Gedenken auf einer Stele namentlich aufgeführt werden, auch die des Anschlags auf die Olympischen Spiele 1972 in München. Es ist ein Ort, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. Die in Berlin verstreuten Ausstellungsstücke könnten in Tempelhof einen würdigen Ort der Erinnerung finden.