Sicherheit : Warum tun sie es nicht?!

Zur Presseschau, hier: Umgang mit Islamisten (TV vom 26. Februar) schreibt Peter Schabowski:

Die „Märkische Oderzeitung“ schreibt: „Eine Möglichkeit zur relativ unkomplizierten Überwachung der über 600 islamistischen Gefährder in Deutschland wäre die elektronische Fußfessel.“ Deren rechtliche Umsetzung ist auf richterlichen Beschluss vorhanden! Vorausgesetzt, die Sicherheitsbehörden der Länder wenden diese Möglichkeit auch konsequent an, was aus unverständlichen Gründen aber nicht gemacht wird.