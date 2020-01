Energie : Was das alles wieder kostet ...

Was das alles wieder kostet ...

Zum Artikel „Milliarden für den Braunkohle-Ausstieg“ (TV vom 17. Januar) schreibt Friedhelm Enser:

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagt, dass wir das erste Land sind, das aus Atom- und Kohle-Energie aussteigt. So weit, so gut. Das Ganze wird mit Milliarden Euro Steuergeldern unterstützt. Fragt sich nur, wie viele dieser Milliarden fließen denn direkt in den dringenden Ausbau der erneuerbaren Energien wie Wind und Solartechnik?