Politik : Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu

Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu

Zum Interview „,Man liebt sich nicht mehr genug in Europa’“ (TV vom 27. September) schreibt Dr. Michael Rolffs:

Politische Beziehungen sind keine Liebesbeziehung, dies einmal vorweg, auch wenn man manchmal bei Jean-Claude Juncker den Eindruck bekommt, dass er im Umgang mit seinen politischen Partnern den Eindruck vermitteln will, dem sei so. Man denke an seine Umarmungen und Wangenküsse.