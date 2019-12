Weihnachten : Was für eine Farce!

Was für eine Farce!

Zu den Artikeln „Danke­schön-Geschenke für regionale Müllmänner verboten“ und „Was hat das mit Korruption zu tun?“ (TV vom 11. Dezember) sowie zu Leserbriefen zum Thema schreiben Michael Schulte-Heuthaus, Barbara Wünsch-Schirmer und Maria Peters:

Da kommt jemand hergelaufen und will uns Eifelern eine jahrzehntealte Tradition verbieten, den Müllmännern am Ende des Jahres für ihre schwere und dreckige Arbeit eine kleine Anerkennung zukommen zu lassen. Ein Lächeln und ein Danke seien angeblich genug.

Als ob auch nur ein einziger Müllmann für eine Flasche Schnaps oder eine Schachtel Pralinen seinen Job riskiert und den Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Neid federführend war bei diesem Verbot, denn die Entscheidungsträger des Abfallzweckverbands ART haben nur ein Geschenk verdient, ein kleines, durchgeweichtes, stinkendes Bio­tütchen mit der zynischen Aufschrift: Ein Plus für alle.

Wovon sprechen wir hier? Von einem Luxusauto, einer Reise in die Karibik, einem Fünf-Sterne-Aufenthalt im Atlantis in Dubai, oder von einer Schachtel Pralinen, einem Salami-Weihnachtsmann oder fünf Euro für die Kaffeekasse?

Glaubt die ART allen Ernstes, die Müllwerker merken sich jede Mülltonne, an der ein kleines Dankeschön hängt (sie könnten die Tonne natürlich kennzeichnen), um diese Tonne in Zukunft besonders schnell und gründlich zu leeren?

Wir haben in unserer Firma einen externen Reinigungsdienst, und unsere Abteilung hat dieses Jahr unserer netten, zuverlässigen Kraft als Dankeschön für die Reinigung durch das ganze Jahr hindurch ein gemeinschaftliches Geschenk zu Weihnachten gemacht.

Wie beschämend ist das denn in einem Land, in dem sich immer häufiger über schlechte Dienstleister, unfreundliches Personal und ignorante Mitmenschen beschwert wird?

Haben wir in Deutschland keine andren Sorgen? Arbeitern, die bei Wind und Wetter ihren Job machen, egal in welcher Branche, eine kleine Geste für ihre geleistete Arbeit zu untersagen, ist wohl bodenlos. Es wundert nicht, das jeder Handwerksbetrieb nach Personal schreit, wenn man bedenkt, dass man für etwas weniger zu Haus auf der Couch bleiben kann – und diejenigen, die sich dafür schämen würden, anderen zur Last zu fallen und arbeiten gehen, werden noch bestraft, wegen eines kleinen Dankeschöns.