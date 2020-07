Politik : Was hat der echte Kandidat drauf?

Zum Artikel „Bühnenerprobter Trierer Tenor strebt in den Landtag“ (TV vom 2. Juli) schreibt Michael Molitor:

Der Volksfreund berichtet über die Landtagskandidatur des Tenors Thomas Kiessling und geht darauf ein, wie schwer es ist, gegen Malu Dreyer anzutreten, die in den letzten drei Wahlen stets das Direktmandat in Trier gewonnen hat. Dass aber, seitdem sie Ministerpräsidentin ist, ihr Landtagsmandat an den SPD-Ersatzkandidaten Sven Teuber übergeht, was vom Wähler durchaus als Täuschung verstanden werden kann, davon ist nicht die Rede. Trotz Listenwahl spielt auf Wahlkreisebene der oder die Spitzenkandidat/in eine wichtige Rolle – eine beliebte Ministerpräsidentin aufzustellen ist ein kluger Schachzug. Dies könnte man in unserer einzigen lokalen Zeitung ruhig mal beleuchten, um dann zu sehen, ob der „echte“ Kandidat Sven Teuber auch überragende Prozentpunkte bekommt oder nicht doch andere, vielleicht sogar Thomas Kiessling, Chancen haben könnten.