Gesundheit : Was ist mit der ambulanten Versorgung von Kindern?

Zu unserer Serie „Hauptsache gesund“ und der Grafik über Abläufe und Akteure im Gesundheitssystem (TV vom 9. September) schreibt Stefan Klein (Kinder- und Jugendarzt), Gusterath:

Leider vermisste man ein wichtiges Bindeglied innerhalb des dargestellten Gesundheitssystems, das insbesondere für Kinder mit Behinderung, Entwicklungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten und deren Familien eine große Bedeutung hat und hier seit Jahrzehnten Hilfestellung leistet. Die SPZ‘s (Sozialpädiatrische Zentren) in Rheinland-Pfalz, und davon gibt es nach Aussage des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in unserem Bundesland acht mit angegliederten Frühförderstellen, leisten diese wichtige Arbeit in der ambulanten Versorgung von Kindern auch in unserer Region Trier bis hinein in Eifel und Hochwald.