Was nutzen die Worte der Politiker?

Ehrenamt

Zum Artikel des Caritasverbandes „Ein großes Danke für menschliche Zuwendung“ (TV vom 1. August) erhielten wir diese Zuschrift:

In dem Pressebericht wird den Ehrenamtlichen für die Betreuung von Menschen mit Demenz, für ihre menschliche Zuwendung gedankt. Sie werden zum Kaffee eingeladen und für ihr „segensreiche Tun“ bekommen sie eine Dankesurkunde und ein Präsent, für teilweise zehnjährige Betreuungseinsätze. Die Wahrheit ist: Sie sollen nicht mehr kommen. Der Caritasverband hat die gesamte ehrenamtliche Betreuungsarbeit im Demenzbereich aufgekündigt. Falsch dargestellt in dem Bericht ist auch, dass im Jahr 2006 das niedrigschwellige Demenzprojekt der Caritas-Sozialstationen Wittlich und Bernkastel-Kues ins Leben gerufen wurde, sondern richtig ist, dass der Caritasverband 2006 Träger eines Modellprojektes zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen wurde, welches über das Land, die Pflegekassen, den Kreis finanziert wurde, und die Restkosten trug der Caritasverband. Im Rahmen dieses Modellprojektes wurden unter anderem über zehn Jahre fortlaufend Ehrenamtliche umfassend geschult und in Zusammenarbeit mit den Caritas-Sozialstationen, der DRK-Sozialstation und privaten Pflegediensten in der Einzel- und Gruppenbetreuung gegen eine Aufwandsentschädigung bei Menschen mit Demenz eingesetzt. Zeitweise leisteten nahezu 70 Ehrenamtliche im gesamten Landkreis Bernkastel-Wittlich einen bedeutungs- und wertvollen Dienst für die Erkrankten und ihre Familien. Die geleisteten Stunden in einer Jahresstatistik zusammengefasst ergaben umgerechnet den Stundenumfang von dreieinhalb Vollzeitstellen. Die Betroffenen konnten diese Betreuung über die zusätzliche Betreuungsleistung ihrer Pflegegeldleistungen finanzieren. Eine Praxis, die dem Land und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier bekannt war. Seitens anderer Behörde wurde nun diese Verfahrensweise untersagt, und es wird einfach so hingenommen. Warum wird hier nicht auf offizieller Ebene für eine soziale Aufgabe gekämpft, die so wichtig ist und Menschen in großen Notlagen unterstützt? Was nützen eigentlichen die großen Worte unserer Politiker, wenn an der Basis das soziale Engagement abgeschafftn wird? So sollte keiner mit verdienten Ehrenamtlichen umgehen, und in der Welt der Demenzkranken sieht eine traurige Entwicklung ihrem Sonnenuntergang entgegen.

Margret Brech, ehemalige Leiterin der Modellprojekte beim Caritasverband Wittlich