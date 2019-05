Leserbrief : Welch eine Farce!

Leserbrief zum Artikel „ Uns fehlen 1000 Jahre Stadtgeschichte“ (TV vom 6. Mai):

Seit dem 15. August 2018 ruht die Riesenbaustelle in der Kirchstraße. Und wofür? Damit man im Mai 2019 die kläglichen Überreste einer römischen Fliese und eines römischen Dachziegels in der Hand eines Gebietsreferenten der Archäologischen Denkmalpflege des Rheinischen Landesmuseums Trier im TV präsentieren kann. Zudem ist man noch um die Erkenntnis reicher geworden, dass 1000 Jahre Wittlicher Stadtgeschichte fehlen. Da haben sich die Schäden an dem Gebäude Triererstr.15/Ecke Kirchstraße, in dem ich wohne, ja echt gelohnt! Wer kommt für die Schäden auf? Ich jedenfalls bin stinksauer über diese Lachnummer!