Militär : Wem nützt es?!

Zur Berichterstattung über den Ausbau der Air Base Spangdahlem und die neuen Pläne der Amerikaner, zunächst keine Spezialkräfte aus dem englischen Mildenhall in die Eifel zu verlegen, schreiben Elsbeth Caspers, Walter Stephany, Richard Zirbes, Josef Görres, Rosi Nieder und Arno Schäfer:

Wie sicher leben wir in der Eifel? Stimmt das, was man uns suggeriert, Frieden durch Militärpräsenz? Wie lautete doch seinerzeit ein Slogan der rheinland-pfälzischen Politik: „Rheinland-Pfalz ist der Flugzeugträger der Nato!“

Wie und wo Sie, verehrte Leserinnen und Leser, leben möchten, wissen wir nicht. Wir möchten jedoch keinesfalls auf einem Flugzeugträger (insbesondere in Krisenzeiten!) leben. Hierbei denken wir an Spangdahlem, Ramstein, Büchel, um nur einige Militärstützpunkte zu nennen.

Anstatt friedenssichernde Verträge und Abmachungen zu forcieren, erleben wir seitens der amerikanischen Außenpolitik genau das Gegenteil. Warum lauschen unsere deutschen Politiker nicht in größerem Maße den Erkenntnissen und Ratschlägen der Institutionen, die sich professionell mit Friedensforschung beschäftigen? Wir teilen die Angst derer, die mit Sorge und Skepsis die Vergrößerung der Standorte Spangdahlem und Ramstein sowie die Reaktivierung von Bitburg sehen.

Es stellt sich wie so oft schon die Frage: Wem nützt es?!

Dass die USA die Verlegung von Truppen in die Eifel vorerst absagen, ist eine richtig gute Nachricht für die Menschen. Jedes Flugzeug und jeder Soldat weniger sind ein Gewinn für die hiesige Bevölkerung. Wozu brauchen wir noch ständig mehr Militär in der Region? Wegen der Arbeitsplätze sicher nicht. Wir haben annähernd Vollbeschäftigung und Fachkräftemangel allerseits. Noch mehr Fluglärm, Umweltbelastung, Konkurrenz am Wohnungsmarkt brauchen wir auch nicht.