Klima : Wenig! Zu wenig! Viel zu wenig!

Zum Artikel „Wir leben auf großem Fuß“ (TV vom 22. April) und weiteren Beiträgen zum Klimawandel schreiben Christiane Thomas und Karl-Heinz Keiser:

Das ist der feine Unterschied, und wenn man beobachtet, was Regierungen und Industrie weltweit dagegen tun ... wenig! Nein! Zu wenig! Nein! Viel zu wenig!

Aber warum alles der Politik & Co. überlassen? Hier ist jeder Einzelne gefragt. Die Politik ist nur ein Instrument der Wirtschaft und Industrie, und was die wollen, ist doch klar! Umsatz! Und der geht am einfachsten über Konsum. Egal welcher Art.