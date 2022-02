Leserbrief : Wer bedroht hier wen?

Ukraine-Konflikt

Zum Leserbrief: Was genau mündlich gegenüber Gorbatschow 1990 von Kohl, Genscher und US-Außenminister Baker an Zusagen bezüglich der Osterweiterung der Nato gemacht wurde, ist umstritten. Tatsache ist: Im 2+4 Vertrag über die Wiedervereinigung mit der DDR haben Gorbatschow/Schewardnadse den Erweiterungs-Verzicht nicht aufnehmen lassen. Dem wiedervereinigten Deutschland wurde ausdrücklich das Recht gewährt, in der Nato zu bleiben. Die seit etwa dem Jahr 2000 erfolgten Beitritte osteuropäischer Staaten zur Nato geschahen auf Wunsch dieser souveränen Staaten. Bei dieser friedlichen Nato-Expansion spielten bestimmt auch die negativen Erfahrungen im Warschauer Pakt während des „Kalten Kriegs“ eine Rolle. Hingegen dehnte Russland seinen Machtbereich durch eine kriegerische, völkerrechtswidrige Besetzung der Krim aus. Wer sollte sich also von wem bedroht fühlen?