Gesellschaft : Wer hat vor wem und wovor Angst?

Zur Berichterstattung über den Rücktritt des Trierer Dezernenten Thomas Schmitt (TV vom 20./21. Februar) schreiben Peter Th. Müller, Alwine Grundheber, Martin Sievers und Ruth Mereien-Gürke:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ich bin als Bürger vom Hochwald nicht direkt betroffen, aber eine Meinung zu dem Vorfall habe ich.

Es bleibt doch die Frage nach dem Fehler offen: Hat er sich bereichert? Hat er einen Schaden angerichtet? Hat er irgendwem etwas weggenommen oder der sinnvollen Nutzung entzogen?

Die Nachrichten haben doch wohl keine diesbezüglichen Bestätigungen enthalten. Was also hat er sich selbst vorgeworfen, was nicht richtig gewesen wäre? Und warum loben die Leute ihn ob seines spontanen Rücktritts? Wer hat vor wem und wovor Angst?

Da alle Leute offenbar eine gute Meinung von dem Herrn haben und auch äußerten, könnte man doch von dem Oberbürgermeister eine objektive Entscheidung erwarten und eine klare Positionierung dahingehend, den Rücktritt nicht anzunehmen. Warum lobt man ihn nicht, dass er eine unnötige Verschwendung einer überzähligen Impfdosis verhindert hat? Diese Frage sollte dem OB gestellt werden; die anderen Politiker reden ja sowieso nur nach, was vielleicht opportun sein könnte.

Peter Th. Müller, Rascheid

Dieser Rücktritt ist total überflüssig. Thomas Schmitt hat sich nicht vorgedrängt, um eine Impfdosis zu erhalten, sondern eine übrig gebliebene Impfdosis bekommen, die sonst vernichtet worden wäre.

Unsere Politiker streiten sich mit den Pharmafirmen um jede Impfdosis. Wenn ich dann höre, dass Impfdosen vernichtet werden sollen, weil am Ende eines Impftages kein Impfberechtigter mehr da war, dann kann ich das nicht mehr nachvollziehen.

Ich finde, es muss Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt werden, um jede Impfdosis an den Mann oder die Frau zu bringen, damit dieser Corona-Albtraum beendet werden kann. In den USA stellen sich junge Leute vor Krankenhäusern stundenlang an, um übrig gebliebene Impfdosen zu erhalten. Da regt sich kein Mensch auf. Nur in Deutschland grenzt alles gleich an Hysterie, wenn etwas mal nicht genauso läuft wie der Plan war. Wir vernichten lieber Impfdosen, als sie an jeden zu verimpfen, der sich impfen lassen will.

Genauso die Diskussion um den Impfstoff von Astrazeneca. Selbst wenn dieser Impfstoff nur zu 70 Prozent wirken sollte (wahrscheinlich ist es sogar mehr), dann ist er in jedem Fall besser als gar kein Impfstoff. In der Regel gibt es bei jedem Impfstoff irgendwelche Impfnachwirkungen die nach ein bis zwei Tagen verschwunden sind. Ich lasse mich mit jedem Impfstoff impfen der mir angeboten wird, obwohl ich Allergikerin bin. Die Hauptsache, ich bekomme mein normales Leben wieder zurück.

Alwine Grundheber, Trierweiler

Thomas Schmitt hat sicherlich einen Fehler begangen, als er sich impfen ließ, ohne zur Gruppe eins zu gehören. Wie groß dieser Fehler war und ob er einen Rücktritt nach sich ziehen sollte, darüber lässt sich trefflich streiten, wie man in den verschiedenen Artikeln und Kommentaren im Volksfreund ja auch lesen kann. Nicht akzeptabel ist für mich die reißerische Überschrift, die entgegen der bestätigten Schilderung von Herrn Schmitt eben doch suggeriert, dass er sich aktiv einen Vorteil verschafft und jemand anderem dessen Impfdosis weggenommen habe. Hat der TV das wirklich nötig?

Martin Sievers, Trier

Die Überschrift „Vorgedrängelt beim Impfen: Triers Ordnungsdezernent tritt zurück“ impliziert Vorteilnahme im Amt. Hier wird ein Dezernent verurteilt, der sich nichts hat zuschulden kommen lassen. Fakt ist: Thomas Schmitt hat sich nicht vorgedrängelt. Ihm dies zu unterstellen und ihn in diesem Zusammenhang mit anderen Politikern zu nennen, die sich Amtsmissbrauch vorwerfen lassen müssen, ist wohl mehr als boshaft. Er hat im Gegenteil sehr verantwortungsvoll gehandelt. Verwerflich wäre gewesen, den wertvollen Impfstoff aus Angst vor eventueller Kritik nicht anzunehmen und vernichten zu lassen. Alle Befragten, über Parteigrenzen hinweg, bedauern den Rücktritt. Thomas Schmitt hat sich in den nur vier Jahren seiner Amtszeit als Krisenmanager in seinen Bereichen Kultur, Tourismus, Recht, Sicherheit und Ordnung sehr verdient gemacht. Also, liebe Damen und Herren des Stadtrates, Sie hätten ihm vor seinem Rücktritt den Rücken stärken müssen. Parteipolitik und Wahlkampf außen vor – holen Sie sich Ihren Dezernenten zurück. Da würden Sie beweisen, dass Ihnen das Wohl der Stadt wirklich am Herzen liegt.