Politik : Wer wirklich wichtig ist

Zum Artikel „Landräte fordern Umdenken in der Pandemie“ (TV vom 3./4./5. April) schreibt Bodo Schröder:

Aussagen der doch immer ach so wichtigen Landräte aus der Eifel oder dem Kreis Trier-Saarburg oder des Präsidenten des Hotel- und Gaststättenverbands will doch keiner mehr hören oder gar kommentieren. Denn die Menschen haben die Wichtigkeit dieser absolut nicht mehr verständlichen Personen sehr gut erkannt.

Doch langsam wurmt es meinen Bekanntenkreis und mich, dieses aufreibende Verhalten des Noch-Landrats Joachim Streit aus Bitburg. Mit solchen Beschreibungen wie mit 14 Infizierten in Großfamilien kann er in der „Bild“-Zeitung auftreten. Und wenn er schon gerechnet hat, dass 102 Menschen aus 68 Hausständen infiziert wären, dann sind das ja wohl nur 1,5 Menschen pro Hausstand. Doch dies lässt sich nicht so gut und Menschen aufreibend verkaufen.