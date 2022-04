Leserbrief : Makaber … und typisch für unsere Zeit?

Körperwelten-Ausstellung

Vielen Dank an den Leserbriefschreiber für seine Zuschrift, die eine kleine Diskussion angestoßen hat. Gerade in diesen Tagen, in denen Bilder von den schrecklichen Ereignissen in allen Medien kursieren und überhaupt nicht zu solchen Zur-Schau-Stellungen Anlass geben, sollten wir intensiver nachdenken, ohne irgendwelche moralischen Aspekte einzubringen. Gewiss ist das immer noch ein Thema, das uns berühren sollte, auch wenn die „Sensibilitätsschwelle“ leider erheblich gesunken zu sein scheint.