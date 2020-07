Gesellschaft : Wertschätzung? Unbedingt!

Zur Berichterstattung und Diskussion über Polizeigewalt schreibt Dr. Thomas Ellwart:

Ich beschäftige mich in Forschungsprojekten mit der Bedrohung beruflicher Rollen durch Worte, körperliche Angriffe, aber auch durch gesellschaftlich-mediales Misstrauen. Gerade noch haben wir die Polizei für die Arbeit im Corona-Lockdown gelobt. Im Zuge der „Black Lifes Matter“-Bewegung zeigen nun in Deutschland manche Politiker, auch Journalisten und sogenannte Aktivisten, mit pauschalisierendem Generalverdacht eine bedrohlich-verallgemeinernde Geringschätzung gegenüber der Polizei. Ein weiterer beängstigender Höhepunkt der Verachtung von Polizisten war bei der Randale jüngst in Stuttgart zu beobachten. Man kann mit wissenschaftlicher Evidenz nachweisen, dass schon verbale, gesellschaftlich-mediale Angriffe auf die berufliche Rolle zu negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Arbeitsverhalten führen können. Nicht nur bei der Polizei – es gibt auch Daten über Rettungssanitäter, Armeeangehörige, Zugbegleiter und viele andere „sichtbare“ Berufsgruppen.