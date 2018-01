Wichtige Info fehlt

Zum Beitrag „Kinder mit Kernschmelze“ (TV vom 20./21. Januar) schreibt Brigitte Pfeiffer-Jung vom Verein Autismus Trier e.V.:

Ein ausdrückliches Dankeschön für diesen Artikel über Autismus. Leider ist in der Öffentlichkeit noch immer viel zu wenig Aufklärung vorhanden, und autistische Menschen und ihre Angehörigen erfahren Ausgrenzung und Ablehnung. Ich selbst bin Mutter eines 32-jährigen Sohnes, der frühkindlicher Autist ist. Leider scheint es Ihnen entgangen zu sein, dass es auch in der Region Trier ein Therapiezentrum mit drei Standorten (Trier-Süd, Trier-Ehrang, Daun) für autistische Menschen gibt. Dort werden etwa 450 Betroffene von über 30 Therapeuten betreut. Träger ist der Elternverein Autismus Trier, der seit 28 Jahren besteht. Wir beraten und unterstützen Betroffene und deren Familien. Es wäre so wichtig gewesen, die Leser darauf hinzuweisen. Infos unter Telefon 0651 603 441 32 und im Netz: www.autismus-trier.de

Brigitte Pfeiffer-Jung, Vorsitzende Autismus Trier e.V., Trier