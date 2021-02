Leserbrief : Widerstand muss sich formieren

Gesundheitsversorgung

Quo vadis, St. Josef-Krankenhaus Adenau? „Profit vor Menschlichkeit“ ist die Devise bei den bundesweit rasant zunehmenden Krankenhausschließungen, so auch in Adenau. Für den Erhalt des Krankenhauses wurde bereits im November 2019 demonstriert. Doch inzwischen hat die Bevölkerung offenbar resigniert.Die politischen Mandatsträger und Parteien vor Ort sind in einem merkwürdigen Schweigen versunken. Da war von vertraulichen Gesprächen bei der Landesregierung in Mainz und der Betreibergesellschaft Marienhaus GmbH in Waldbreitbach die Rede.