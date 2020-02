Katholische Kirche : Widerstand zwecklos

Zum Artikel „Papst-Schreiben enttäuscht Maria 2.0“ (TV vom 15./16. Februar) schreibt Harald Dupont:

Ziviler Ungehorsam, Widerstand – das geht in der Demokratie, in der Zivilgesellschaft. In der Kirche, offensichtlich keine zivile Gesellschaft, sondern Männerdomäne, gilt das Wort des Papstes, als Stellvertreter Gottes, eines Mannes. Wer ihm nicht gehorcht, kommt in die Hölle. Bleibt nur der selbstgewählte Austritt. Oder als Schaf glaubt man weiterhin seinen Hirten, geleitet von der päpstlichen Basta-Botschaft, Dogma genannt.