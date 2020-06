Politik : Wie auf der Kirmes

Zur Berichterstattung über den Streit um die Wahlrechtsreform schreibt Herbert Daufenbach:

Nicht lange, und es steht wieder eine Bundestagswahl an. Wahrscheinlich wird die Zahl der Abgeordneten sich wieder erhöhen. Manche rechnen mit mehr als 800 Parlamentariern – wenn sich nichts ändert. Frage: Was kostet jährlich so ein Bundestagsabgeordneter?