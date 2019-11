Landwirtschaft : Wie bei Tante Berta und Onkel Willi

Zum Artikel „Bauern: Mit dem Traktor gegen die Politik“ (TV vom 26./27. Oktober) schreiben Hubert Clemens und Emil Epper:

Ob dabei jedoch die von den Bauern auf ihre Plakate geschriebenen Parolen so ohne weiteres und ohne sie zu hinterfragen zitiert werden sollten, darüber kann man geteilter Meinung sein. Etwa ob die in dem Artikel erwähnte plakative Behauptung „ohne Bauern bleibt der Kühlschrank leer“ uneingeschränkt stimmt.

Sie erinnert mich zum einen an ein den Bauernstand verklärendes Bild aus dem „Illustrierten Hausschatzkalender 1936“, zum anderen an den Satz, der mir noch aus der Zeit meiner Schulferien auf dem Hunsrücker Bauernhof von Onkel Willi und Tante Berta in Erinnerung ist.

Sie brachten ihre Brotscheiben immer in einer hölzernen Schale auf den Tisch, auf deren Rand ich die eingeschnitzten Buchstaben entzifferte: „Und wäre nicht der Bauer, so hättest du kein Brot“.

Deutschland und die EU liefern die besten Lebensmittel, Milch, Fleisch, Eier, Gemüse, Brotweizen und einiges mehr, Qualität in Hülle und Fülle für uns Verbraucher. Und doch wird unsere Landwirtschaft ohne Rücksicht auf Verluste geopfert als Geisel für sonstige Wirtschaftsinteressen. Zum Beispiel die USA-Strafzölle wegen des Flugzeugbauers Airbus oder das Mercosur-Abkommen, in dem Landwirtschaft gegen die Interessen der Stahl- und Automobilindustrie ausgespielt wird. Wenn das so weitergeht, bekommen wir Versorgungsengpässe und werden, durch Inflation und steigende Preise, in der Bevölkerung Aggressivität erleben. Wenn wir keine Erzeuger mehr haben, wenn Junglandwirte oder Hofnachfolger die Betriebe nicht mehr annehmen, selbst gute existenzfähige Betriebe nicht wollen, wird das für uns Verbraucher ein teures Überleben.