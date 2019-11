Fußball : Wie ein bockiges Kleinkind

Zum Artikel „,Das war die richtige Entscheidung’“ (TV vom 18. Oktober) schreibt Peter Knebel:

Ein Egomane eben, der immer recht haben will und mir wie ein bockiges Kleinkind vorkommt. Die Aussagen von Mesut Özil in einem Interview vor ein paar Tagen setzen allem die Krone auf. Durch den Anschlag von Halle ist für ihn der Rassismus in der Mitte der Gesellschaft unseres Landes angekommen. Im Land seiner Vorfahren, in der Türkei, ist Rassismus für Özil natürlich nicht aktuell und alles Friede, Freude, Eierkuchen.