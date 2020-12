Gesellschaft : Wie ein Kindergeburtstag

Zur Berichterstattung über die Folgen der Corona-Pandemie schreibt Karl-Heinz Keiser:

Für die einen ist das Existenzminimum eine Hand voll Reis und ein Becher Wasser am Tag. Für andere ist es ein SUV. Verschlissene Hosen mit Blick auf die Knie kauft man heute im Modehaus. Vor 75 Jahren trug ich auch solche Hosen. Damals war es keine Modetorheit. Eine alleinerziehende Mutter beklagt vor laufender Fernsehkamera ihr ärmliches Leben. Während das Volk die Zweifarben-Pracht auf ihrem Haupt bestaunt, fließen ihre Tränen über Piercings an den Lippen auf das tätowierte Dekolleté. Vor 75 Jahren gab es viele arme Frauen. Das Wort alleinerziehend war noch nicht erfunden, als drei Millionen deutsche Soldaten gefallen und elf Millionen in Gefangenschaft waren. Trümmerfrauen wurden sie genannt.

Der Ärmste im Zeitgeschehen der Gegenwart ist der Planet, auf dem wir leben. Was ihm angetan wird, geht nur bei Wehrlosen. Irgendwann wird er sich wehren. Dagegen erscheint Corona wie ein Kindergeburtstag. In seiner Abrechnung kommen die Worte Wirtschaftswachstum, Exportüberschuss und Arbeitsplätze nicht vor. Dann schmerzen Fehler vergangener Jahrzehnte, als Politik und Industrie bei Verkündung der Wachstumsraten großer Klimasünder unter Beifall der Gesellschaft sich gegenseitig auf die Schulter klopften. Die Industrieländer müssen sich fragen wie lange unser Planet es noch zulässt, dass Menschen in armen und diktatorisch geführten Ländern unter erbärmlichen Bedingungen für unseren Wohlstand arbeiten müssen. Der Treibstoff für die Mobilität in der Luft und auf See sollte wie im Straßenverkehr der Mineralöl-Steuer unterliegen. Kartoffeln aus Israel, Fleisch aus Argentinien, Konserven aus China und Kleidung aus Bangladesch würden heimische Produkte nicht mehr unterbieten, und das Wachstum der ganz großen Klimakiller wäre anders verlaufen.