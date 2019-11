Katholische Kirche : Wie ein Schaf behandelt

Zum Artikel „Missbrauchsdebatte: Bischof sorgt für Sturm der Entrüstung“ (TV vom 12. November) und weiteren Beiträgen zum Thema schreibt Franz Lüttgen:

Zum Vorschlag des Trierer Bischofs, für massive Verfehlungen von Priestern „die Kirchenmitglieder als Solidargemeinschaft in die Pflicht“ zu nehmen, mit der Bemerkung, dazu gäbe es „keine Alternative“, diese historische Parallele: Vor einem halben Jahrhundert wirkte in einer kleinen norditalienischen Diözese Bischof Albino Luciani. Zwei seiner Priester hatten sich finanziell übernommen. Der Bischof rief seine Priester zusammen und sagte (so berichtet es der Autor David Yallop): „Ich meine, dass die Diözese bezahlen muss [...] Aus diesem Skandal können wir alle etwas lernen. Natürlich, dass wir eine arme Kirche sein müssen. Ich habe die Absicht, kirchlichen Wertbesitz zu verkaufen. Ich habe weiterhin die Absicht, eines unserer Gebäude zu verkaufen. Mit dem Geld werden wir jede einzelne Lira zurückbezahlen, die von diesen Priestern vertan worden ist. Ich bitte um eure Zustimmung.“ Dieser Bischof wurde später Papst Johannes Paul I. Ich selbst habe in der nächsten Verwandtschaft ein kirchliches Missbrauchsopfer über viele Jahre begleitet und kann die Notwendigkeit angemessener Zahlungen an die Opfer nur unterstützen. Warum wird in diesem Fall von „Solidargemeinschaft“ gesprochen, wo doch der normale Katholik üblicherweise wie ein Schaf behandelt wird?