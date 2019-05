Jean-Claude Juncker und die Finanzpolitik : Wie ein vermeintlich überzeugter Europäer seine Glaubwürdigkeit verspielt

Zum Zitat des Tages auf Seite eins (TV vom 2. Mai) schreibt Ruediger Scheiffele:

Peinlich nur, Herr Juncker, dass Ihr persönliches Handeln in den letzten Jahren scheinbar nicht mehr mit Ihrem eigenen Anspruch zu diesen Themen in Einklang zu bringen ist, den Sie doch regelmäßig für sich reklamieren. Wie ist es überzeugten Europäern überhaupt noch zu vermitteln, dass Sie persönlich dazu beigetragen, ja sogar federführend mitgewirkt haben, dass es Großkonzernen wie Apple, Google, Facebook, Amazon, Ikea oder auch der Deutschen Bank (nur ein kleiner Teil der begünstigten, börsennotierten Konzerne) ermöglicht wurde, jährlich Steuern in mittlerer dreistelliger Milliarden-Höhe zu vermeiden?