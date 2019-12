Abfall : Wie im Legoland

Zum Artikel „Windelsäcke für alle – vielleicht“ (TV vom 5. Dezember) schreibt Horst Gläser:

Wenn man diese kleinen Mülltönnlein, die nun überall an den Abfuhrtagen den Straßenrand bevölkern, sieht, kommt man sich vor wie im Legoland. Man hofft, dass die Kleinen noch wachsen und groß werden. Natürlich wählen bei der massiven Preiserhöhung der Müllgebühren die meisten Leute die kleinste Tonne. Die Folgen werden wir in Zukunft auf den Parkplätzen und in den öffentlichen Mülleimern an Bushaltestellen und in den Orten und dort wo wir den Müll nicht sehen wollen, in der Natur, bewundern dürfen.