Leserbrief : Wie sollen alle Badegäste Platz finden?

Schwimmbad

Ich kenne noch das ursprünglich in den 30er-Jahren erbaute Freibad mit der Holzbaracke für die Kasse, dwn Umkleidekabinen und Toiletten. Es hielt fast 60 Jahre. Das heutige Freibad hat nach rund 20 Jahren Nutzung ein paar Schönheitsfehler, aber es abzureißen ist einfach zu schade. Bei diesen Nutzungszeiten sollte Scham aufkommen. Erst Millionen investieren und die Investition dann in kürzester Zeit verludern lassen hat anscheinend System – siehe Straßenbau, Bahnhöfe et cetera.