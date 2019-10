Umwelt : Wieso kurios? Eher löblich!

Zur Meldung „Kuriose Anreise: Königspaar besucht Luxemburg“ (TV vom 16. Oktober) schreiben Regina Mannitz und Manfred Jungbluth:

Zwei Menschen nehmen die mehr als erschreckenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel ernst, ziehen daraus die angemessenen persönlichen Konsequenzen, und die Volksfreund-Redaktion findet das kurios? Ich bin sprachlos! Das einzige, was an dem geschilderten Tatbestand kurios ist, ist der Umstand, dass es heutzutage noch „Könige“ und „Königinnen“ gibt und im Artikel vom „Herrscherpaar“ die Rede ist. In welcher Welt lebt der/die Redakteur/in?