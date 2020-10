Wirtschaft : Wann läuft die Wittlicher Stadtkasse über?

Kommunalpolitik

Was die Ortsbeiräte in den Stadtteilen der Stadt Wittlich für ihre Bürger*innen der Stadtteile alles leisten, verdient hohe Anerkennung, ein Ortsbeirat fehlt seit über 50 Jahren der Stadtmitte in Wittlich. Vermutlich würde dann – heute – einiges in der Stadtmitte anders sein. Doch die drei Themen kommen nicht einmal auf die Tagesordnung und werden nicht öffentlich beraten, damit die Bürger einmal lesen könnten, welche Fraktion welcher Partei für oder gegen einen Ortsbeirat, Seniorenbeirat und/oder Behindertenbeirat öffentlich abstimmt?