Leserbrief : Willkommen im Entwicklungsland

Klimawandel

Weshalb schenkt sie dem Unternehmen Tesla 1,4 Milliarden Euro von unserem Steuergeld, damit dieses in einem für die Bevölkerung wichtigen Wassergewinnungsgebiet seine Super-Factory bauen kann, ohne eine Baugenehmigung zu haben? Welcome Tesla! Du bringst uns Arbeitsplätze und zahlst hier auch keine Steuern. Die noch deutsche Industrie und ihre Zulieferer werden dir für den ungleichen Wettbewerb danken!

Hauptsache, wir haben das CO 2 als das verantwortliche Gas für den Klimawandel neu entdeckt. Führende Wissenschaftler behaupten Gegenteiliges, aber ihre Meinung ist nicht gefragt. Wenn man sich in der Geschichte auskennt, sollte man wissen, dass es immer wieder zu Klimawandel-Ereignissen kam. Auch im Ahrtal kam es vor mehr als 100 Jahren schon einmal zu so einer Flutkatastrophe.