Infrastruktur : Immer weniger bleibt übrig

Banken

Auch das noch, die einzige öffentliche Geldquelle in unserem Dorf ist weg, am selben Tag, an dem es in der Zeitung stand. Man konnte nicht schnell noch Geld abheben, der nächste Automat ist vier Kilometer entfernt in Osann-Monzel. Aber was macht man, wenn man nicht mobil ist und kein Auto hat? Da muss man jemanden fragen, um es zu erledigen, denn Bargeld braucht man immer noch. Der Automat wurde regelmäßig benutzt, da bleibt immer weniger übrig in unserem Moseldorf.