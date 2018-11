Wir alle wären einer von keiner

Parken

Leserbrief zu dem TV-Artikel „Keiner hält sich mehr an Regeln!“ erhielten wir diese Zuschrift:

Nach den Ausführungen in dem Artikel soll sich niemand mehr an Regeln halten. Das stimmt nicht! Selbst während meiner jahrzehntelangen Tätigkeit im Strafvollzug bin ich keinem Menschen begegnet, der sich an gar keine Regeln gehalten hat. Wenn die Behauptung tatsächlich stimmen würde, sind wir alle, also auch ich, die Mitglieder des Stadtrates und auch der Bürgermeister einer von keiner. Auch wenn sicherlich so mancher selbst schon gegen irgendwelche Verkehrsvorschriften verstoßen hat, entspricht diese Behauptung auch dann nicht den Tatsachen, wenn sie sich nur auf das Parken in Wittlich beziehen sollte.

Ein Blick auf die vollen Parkplätze zeigt, dass sich der Großteil der Autofahrer an die Regeln hält. Wenn dem nicht so wäre, würde es anders aussehen. Ich denke, es ist im Interesse all derjenigen, die sich bemühen, die Vorschriften einzuhalten, wichtig, dieses deutlich zu machen. Bedauerlicherweise gibt es auch Autofahrer, die durch ihr verantwortungsloses und egoistisches Verhalten andere massiv gefährden und bei denen der Appell an die Vernunft zu keiner Verhaltensveränderung führt.

In solchen Fällen müssen Personen vor Ort sein, die befugt sind, die vom Gesetz zur Verfügung gestellten Maßnahmen anzuordnen. Eine sicherlich schwierige und undankbare Aufgabe, aber sie muss gemacht werden. Damit die Wahrscheinlichkeit steigt, erwischt zu werden, muss der Stadt ausreichend Personal zur Verfügung stehen.

Eine Anmerkung zum Schluss: Auf dem Bild fehlt eigentlich der Abschleppwagen, und in dem Bericht fehlen Angaben darüber, was das Abschleppen eines verkehrswidrig geparkten Fahrzeugs kostet und welche rechtlichen Konsequenzen so ein Falschparken nach sich ziehen kann.

Otto Schmid, Wittlich