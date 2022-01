Leserbrief : Wir brauchen die Kastrationspflicht für Katzen

Tierheime

Mir ist keine herrenlose Katze bekannt, die sich vor ein Rathaus setzt, um auf ihr elendes Dasein aufmerksam zu machen. Das unfassbare Leid dieser Tiere findet im Verborgenen statt und würde die meisten Menschen vermutlich tief entsetzen und verstummen lassen. Nicht so die meisten Verantwortlichen in immer noch zu vielen Kommunen, die frei aus meiner Sicht nach dem Motto argumentieren, „was ich nicht sehen will, existiert nicht, also gibt es auch keinen Handlungsbedarf“.