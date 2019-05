Leserbrief : Wir brauchen die Natur

Windkraft

Das besonders empfindliche und seltene Moorbiotop wird durch die unumgängliche Verdichtung bei den für die Windenergie erforderlichen Baumaßnahmen nachhaltig beschädigt, was sich auf die gesamte Fauna und Flora auswirken wird. Der sanfte und naturverträgliche Tourismus, in dessen Rahmen etwa Bunkerwanderungen, Moorwegwanderungen, Besichtigungen des Rother Venn, Kettenkreuzes und Trachot-Steins angeboten werden, wird mit Sicherheit stark beeinträchtigt. Auch für das Touristikzentrum Blockhaus Schwarzer Mann werden sich diese Maßnahmen langfristig negativ auswirken. Mit Sicherheit sind weniger sensible Landschaften in Rheinland-Pfalz für alternative Energien zu finden. Andere Bundesländer gehen bereits dazu über, Waldgebiete für Windräder zu sperren! Beachtenswert finde ich die Einstellung unserer Jugend, die mit ihren Freitags-Aktionen uns – den alteingesessenen Politikern – den Spiegel vorhält und ein Umdenken fordert! Der Klimawandel zeigt uns, dass es nicht kurz vor 12, sondern bereits danach ist. Mein Fazit: Wir brauchen die Natur, die Natur braucht uns nicht!