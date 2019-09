Wahlen : Wir brauchen eine Koalition der Vernunft

Zu den Wahlergebnissen in Brandenburg und Sachsen, dem Streit um den richtigen Umgang mit der AfD und der Suche der SPD nach einer Führungsspitze meint Manfred Maximini, Trier:

Allerdings muss man den Ernst der Lage erkennen, ohne in Panikreaktionen zu verfallen. Ein Volk, das seine politischen Eliten so gering schätzt, ist entweder auf dem Weg in die totale Resignation oder es steuert einer Explosion entgegen. Was bedeutet das für die demokratischen Parteien und besonders für die große Koalition?