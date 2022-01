Leserbrief : Wir brauchen in Ehrang dringend das Krankenhaus und die Schwestern

Krankenhaus Ehrang

Die Schließung des Ehranger Krankenhauses trifft insbesondere die Orte der linken Moselseite hart. Der Pfarrgemeinderat der Gemeinde St. Peter Trier-Ehrang stellt den Schwestern drei grundsätzliche Fragen zum Verhalten des Ordens als kirchliche Gemeinschaft. Das Klinikum Mutterhaus Trier ist ein kirchliches Krankenhaus des Ordens der Borromäerinnen, der aktiv in die Planungen des Krankenhauses eingebunden ist. Die Ordensfrauen wollen nach eigenen Angaben einen Beitrag leisten, „dass bei aller Hochleistungsmedizin … das Menschliche nicht zu kurz kommt.“ Ist die Schließung ein Beitrag zur diakonischen Kirchenentwicklung? Die heftige Reaktion der Menschen in Ehrang und den umgebenden Orten zeigt, wie wichtig dieses Krankenhaus für die Menschen ist, denen sich der Orden mit der Übernahme des Hauses verpflichtet hat. Müssen nicht die berechtigten Bedürfnisse der Menschen Vorrang haben vor dem Gestaltungswillen allzu eifriger Krankenhausmanager? So verdunkelt der Orden sein Glaubenszeugnis.

Kirche soll offen sein. Wie hält es der Orden mit der Transparenz? Diese fehlt uns in zweifacher Hinsicht: Eine Offenlegung der tatsächlichen Berechnung hätte der erste Schritt sein müssen. Die vom medizinischen Direktor genannten 30 bis 60 Millionen hören sich nicht nach belastbarer Kalkulation an, das Gleiche gilt für die 15- bis 20-Millionen-Investition im Mutterhaus. In Ehrang werden die Kosten nach unserer Auffassung bewusst sehr hoch angesetzt, um die Schließung zu rechtfertigen, für Trier niedrig, obwohl man es von vielen Bauprojekten kennt: Am Anfang ist alles erstaunlich preiswert (Leichtbauweise), und wenn man angefangen hat, wird unter der Hand alles teurer.