Gesundheit : Wir können auch anders, und das macht Mut!

Zu verschiedenen Aspekten der Corona-Krise schreiben Raphael Detemple, Manfred Schmitz, Alfred Hauer, Harald Guggenmoos, Joachim Schröder und Wolfgang Schommer:

Corona hat die Wohlstands- und Spaßgesellschaft, die scheinbar im Sumpf von Vergnügungssucht, Egoismen und kleinlichem politischen Gezänk dahin taumelte, aufgeweckt. Unter den Deutschen findet aktuell so etwas wie ein Wunder, eine Art Auferstehung zu nie für möglich gehaltener Größe statt. Das kleinliche Parteiengezänk ist verstummt, die Not schweißt die Tag und Nacht äußerst erfolgreich agierende politische Führung mit dem Volk zusammen, und die allermeisten Menschen halten sich diszipliniert an die verordneten strengen Regeln. Wer hätte noch an so viel Solidarität einer für leichtfertig und oberflächlich gehaltenen, aber großartigen, kraftvollen Jugend mit den Alten geglaubt? Was gegenwärtig bei uns geschieht, ist wie ein schöner Traum: Ärzte, Pflegekräfte und viele andere aus dem Ruhestand stehen wieder an der „Front“, helfen in Krankenhäusern, Altenheimen und lebenswichtigen Einrichtungen aus, junge Leute organisieren fürsorglich Einkaufsdienste für die gefährdeten Alten, man bietet sich gegenseitig Hilfe in der Kinderbetreuung an. Man kann die Helden leider nur beispielhaft nennen, etwa die tapferen Kassiererinnen in den noch offenen Läden, die sich der Ansteckungsgefahr aussetzen.