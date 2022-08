Leserbrief : Wir können Geld entweder für die Erhaltung der Natur oder ihre Zerstörung ausgeben

Überleben

Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, sondern ein Fehlschlag der Natur. Diese Behauptung stellte der Wissenschafts-Journalist Theo Löbsack, geboren 1923, gestorben 2001, in seinem 1976 erschienenen Buch „Versuch und Irrtum: Der Mensch, Fehlschlag der Natur“ auf und begründete es auf 315 Seiten. Nie war dieses Buch so aktuell wie zu dieser Zeit. (Löbsack vertrat in seinem Bestseller die folgende These, So wie der Säbelzahntiger ausgestorben sei, weil seine Zähne zu groß geworden seien oder wie der Dinosaurier, dessen Körper zu groß geworden sei, – so werde der Mensch zerstört durch sein Großhirn, Anm. der Redaktion).