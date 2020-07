Militär : Wir müssen handeln – jetzt, sofort, nicht irgendwann

Zum Artikel „Deutschland soll zehn Prozent der Nato-Fähigkeiten stellen“ (TV vom 18./19. Juli) schreibt Dieter Klingel:

Gerade jetzt, wo die Kinderarmut rapide ansteigt und sich die Kitas und Schulen wirksam gegen die Infektionsgefahr ausstatten müssten, plant die Verteidigungsministerin, Atombomben tragende Kampfjets F/A-18 Super Hornet von Boeing in einem Milliardengeschäft zu beschaffen. Hat die Nato nicht genug von solchen Dreckschleudern und Mordapparaten am Himmel? Wo ist ein Feind auszumachen, der die Bundesrepublik, die EU, das Nato-Bündnis bedroht? Mir erschließt sich nicht, wie eine Frau und Mutter sich dem Wettrüsten verschreibt, wie es von einem außen- wie innenpolitisch dialogunfähigen, machtgierigen Versager gefordert wird.

Warum kann oder will man nicht erkennen, dass die größten, todbringenden Feinde der Menschheit im Artensterben, Klimawandel und in der Ressourcenverschwendung drohen? Mit Monokulturen, künstlichen Düngern, Massentierhaltung, Pestiziden und Herbiziden dezimieren wir die Fluginsekten und beeinträchtigen den Nährboden des Lebens. In einer Handvoll gesundem Humus arbeiten mehr Lebewesen, als Menschen auf der Erde leben.